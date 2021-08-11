Продолжительность уроков в школах будет 45 минут
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжительность уроков в школах будет 45 минут. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для обучающихся 1-ых классов всех школ с вручением «Әліппе» - «Букваря» будет проведена линейка на открытом воздухе на территории школы. В новом учебном году сохраняется требование по школьной форме. При этом, разрешается посещение школы в удобной одежде делового или классического стиля, учитывая эпидемиологическую ситуацию», - отметил министр.
По его словам, сегодня на каналах You Tube и в системе Kundelik размещены более 13 тысяч видеоуроков с первого по 11 классы. Видеоуроки содержат более 100 тысяч упражнений и тестов. На портале размещены уроки от ведущих учителей.
«В новом учебном году для адаптации к учебному процессу будет реализована программа восполнения потерь знаний. Возвращена продолжительность уроков 45 минут. Также до 20 июня будет организована работа летних школ. Мы проанализировали онлайн-обучение, международную практику. Особое внимание будет уделено корректировке учебных программ с увеличением часов на прошлогодние сложные темы», - сказал Асхат Аймагамбетов.
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