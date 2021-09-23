Продолжительность горения зеленого и желтого сигналов светофора увеличили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд технических моментов внедрен в работу светофоров столицы для повышения уровня безопасности на дорогах. Об этом сообщил руководитель управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разметка на 92 участках пешеходных переходов применена в желто-белой гамме цветов. По инициативе столичного акимата для улучшения настроения пешеходов на светофорах применяются линзы с так называемыми смайликами. Активнее используются знаки 5.8.2 «Направление движения по полосам», такие знаки применяются на мостовых развязках, арочных конструкциях (6 участков) и в экспериментальном варианте на растяжке (Уалиханова – Богенбай батыра)», - сообщил Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

На улицах правобережья заменены линзы светофорных объектов с увеличенным диаметром до 30 см.

«На двух участках обустроены знаки переменной информации. Необходима установка еще на пяти участках, где скоростной режим свыше 70 км/ч для снижения скорости в период ухудшения погодных условий (туман, гололедица). Вдоль магистральных улиц вблизи остановочных карманов обустраиваются остановочные места для такси, на сегодня таких мест организовано 15, планируем усилить эту работу», - отметил спикер.

«Вблизи культурных центров столицы организовано шесть остановок для туристических автобусов. Основная цель департамента – сделать дороги безопасными и комфортными для жителей столицы. Для обеспечения безопасности внедряются изменения в организацию дорожного движения, изменяется режим работы светофоров увеличена продолжительность горения желтого и мигающего зеленого сигналов по одной секунде, что позволяет дать водителю дополнительное время в 2-3 секунды для принятия конкретного решения», - заключил Е. Чупеков.