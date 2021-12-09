Продолжить усиленный контроль за прибывающими на границе поручил Премьер-Министр
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил продолжить усиленный контроль на государственной границе в связи с появлением нового штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акиматам совместно с министерствами здравоохранения и информации необходимо обеспечить информационно-разъяснительную работу. Учитывая появление нового штамма вируса, необходимо продолжить усиленный контроль на государственной границе за прибывающими лицами», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
Ранее премьер заявил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, количество больных КВИ продолжает снижаться. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 24%, в реанимационных отделениях - 21%.
Глава Правительства добавил, что большинство регионов находится в «зеленой зоне» – 11, «желтой зоне» - пять и в красной зоне – один.
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