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Продолжить усиленный контроль за прибывающими на границе поручил Премьер-Министр

9 Декабря 2021 10:20
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Продолжить усиленный контроль за прибывающими на границе поручил Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил продолжить усиленный контроль на государственной границе в связи с появлением нового штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акиматам совместно с министерствами здравоохранения и информации необходимо обеспечить информационно-разъяснительную работу. Учитывая появление нового штамма вируса, необходимо продолжить усиленный контроль на государственной границе за прибывающими лицами», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Ранее премьер заявил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, количество больных КВИ продолжает снижаться. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 24%, в реанимационных отделениях - 21%.

Глава Правительства добавил, что большинство регионов находится в «зеленой зоне» – 11, «желтой зоне» - пять и в красной зоне – один.



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#Премьер-министр РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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