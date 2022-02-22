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Продолжить снятие ограничений для въездного туризма поручил Ералы Тугжанов

22 Февраля 2022 13:11
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Продолжить снятие ограничений для въездного туризма поручил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжить либерализацию регуляторной политики в сфере въездного туризма поручил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мире туризм стал одним из самых пострадавших отраслей в период затянувшейся пандемии. Приостановление международного туристического потока, вы знаете, вызвал серьезные проблемы и непростую ситуацию в целом на туристическом рынке. Я думаю, это все почувствовали. Сколько раз это было предметом наших разговоров, особенно в 2020 году, когда был у нас пик (пандемии), в июнь-июль месяцы и в 2021 году август-сентябрь тоже был пик. Этот период, наверное, был одним из самых сложных. И надо было принимать конкретные решения, но с учетом эпидситуации насколько возможно тогда создавали условия», - сказал Ералы Тугжанов на расширенной коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам развития туризма.

Вице-Премьер отметил, что сейчас надо выходить из этой ситуации.

«Безусловно, сейчас надо выходить из этой ситуации. Сегодня есть в этом плане мировой хороший опыт, поэтому необходимо тщательно изучить этот опыт. Опыт выхода ведущих туристических держав посткоронавирусного периода. Многие развитые страны открыли границы. Мы, в принципе, тоже. Буквально на прошлой неделе пошли на максимальное смягчение ограничений. Только у нас осталось два региона, которые остались в «красной» зоне, и то там до 70% они имеют право посещать. Остальные все (регионы - прим.ред.) - «синий» и «зеленый» статус. Отменили ПЦР для въезда в страну и с теми странами, с которыми есть договоренность по взаимному признанию паспортов вакцинации, мы полностью сегодня отменили. Все обращения к нам по увеличению количества рейсов, это МИИР, все эти инициативы мы готовы и будем дальше поддерживать», - добавил Ералы Тугжанов.

Спикер подчеркнул, что в этой связи необходимо продолжить работу по либерализации регуляторной политики в сфере въездного туризма.


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#Туризм   #Здравоохранение   #Минкультуры   #Общество   #Коронавирус в РК   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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