Продолжить рекультивацию радиоактивных отходов во впадине «Кошкар Ата» просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса просят продолжить рекультивацию радиоактивных отходов во впадине «Кошкар Ата», передает корреспондент МИА «Казинформ»

«На предвыборной платформе партии «Nur Otan» особое место занимают вопросы охраны окружающей среды в нашей стране. Ведь экологическое состояние страны напрямую влияет на здоровье населения и сохранение биоразнообразия. Как всем известно, во времена Советского Союза территория Казахстана превратилась в испытательный полигон различных новейших технологий и военного вооружения. Самые тяжелые последствия из них были в результате работ по использованию атомной энергии. Не говоря уже о Семипалатинском испытательном полигоне, мы до сих пор испытываем последствия добычи урана», - отметил мажилисмен Самат Мусабаев, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнул, что особенно актуальной для Мангистау является экологическая ситуация крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов, расположенного во впадине «Кошкар Ата», занимающей площадь 77 квадратных километров, где проектом размещено более 105 млн тонн токсичных, в том числе около 52 млн тонн слабых радиоактивных отходов. Данное хранилище радиоактивных отходов оказывает негативное влияние на 400-тысячное население города Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов, то есть на здоровье 55% населения области.

«В настоящее время среди населения очень высокий показатель онкологических и других заболеваний. Кроме того, результаты исследований казахстанских ученых на животных и растениях вокруг хранилища «Кошкар Ата» показали наличие в них мутационных процессов», - добавил Самат Мусабаев.

Мажилисмен продолжил, что в свое время Елбасы Н. Назарбаевым и Президентом К.-Ж. Токаевым были даны поручения по рекультивации данного хранилища. Земли хранилища были оформлены в 2012 году, разработана проектно-сметная документация, принято решение о том, что в целях недопущения попадания в атмосферу радиоактивных отходов, оставшиеся 45 кв км засыпать 30 см грунтом. На сегодняшний день это было самое дешевое и оптимальное решение.

В 2020 году Управлением природных ресурсов и природопользования Мангистауской области был проведен конкурс по данным работам, определен подрядчик на работы в сумме 15,5 млрд тенге, весной текущего года из республиканского бюджета было предусмотрено 1 млрд тенге. Начаты рекультивационные работы за счет местного бюджета.

«В ходе недавних наших встреч в Мангистау стало известно, что Министерством экологии, геологии и природных ресурсов данные работы были необоснованно приостановлены. Выделенные из республиканского бюджета 1 млрд тенге до сих пор не перечислены на расчетный счет местного государственного органа. Приостановление рекультивации вызвало большой резонанс у жителей Мангистау и местные жители поднимали вопрос: «Как будет приостановлен проект, прошедший экологическую и государственную экспертизу?». Почему решения, принятые в программе партии, вовремя не выполняются? Почему Министерство испытывает судьбу вопроса, связанного со здоровьем населения? Учитывая высокую социальную значимость рекультивации радиоактивных отходов во впадине «Кошкар Ата», необходимо немедленно начать работы по обеззараживанию. Для этого необходимо незамедлительно перечислить в соответствующий государственный орган выделенные на этот год 1 млрд тенге и рассмотреть ответственность должностного лица, приостановившего данный проект», - резюмировал депутат.

Ранее Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».