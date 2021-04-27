Продолжить работу по всеобщему налоговому декларированию поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил поручения касательно всеобщего налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение всеобщего декларирования позволит обеспечить прозрачность доходов физических лиц. С 1 января текущего года стартовал первый этап введения всеобщего декларирования для государственных служащих и приравненных к ним лиц», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, с 2023 года начнут подавать декларации работники госучреждений и квазигоссектора.

Затем, с 2024 года – руководители и учредители юридических лиц. А с 2025 года уже все оставшиеся категории граждан.

«При этом уже работают электронные сервисы по приему деклараций. Это - кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал «Электронного правительства» и специальное мобильное приложение «Е-Salyq Azamat»», - отметил Премьер.

«Необходимо продолжить начатую работу по внедрению всеобщего декларирования согласно утвержденным срокам, вести разъяснительную и обучающую работу с населением по заполнению декларации», - заключил А. Мамин.