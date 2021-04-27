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    10:43, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Продолжить работу по всеобщему налоговому декларированию поручил Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил поручения касательно всеобщего налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введение всеобщего декларирования позволит обеспечить прозрачность доходов физических лиц. С 1 января текущего года стартовал первый этап введения всеобщего декларирования для государственных служащих и приравненных к ним лиц», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, с 2023 года начнут подавать декларации работники госучреждений и квазигоссектора.

    Затем, с 2024 года – руководители и учредители юридических лиц. А с 2025 года уже все оставшиеся категории граждан.

    «При этом уже работают электронные сервисы по приему деклараций. Это - кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал «Электронного правительства» и специальное мобильное приложение «Е-Salyq Azamat»», - отметил Премьер.

    «Необходимо продолжить начатую работу по внедрению всеобщего декларирования согласно утвержденным срокам, вести разъяснительную и обучающую работу с населением по заполнению декларации», - заключил А. Мамин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Налоги Экономика Премьер-министр РК
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