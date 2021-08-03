Продолжить работу по вакцинации населения поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил продолжить работу по вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространением дельта-штамма эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшилась. Заболеваемость по республике значительно выросла. Занятость больничных коек составляет 56%, реанимационных - 44%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что единственным способом выхода из пандемии является вакцинация.

«Вакцинировано более 5,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 4 млн человек. Работу в этом направлении необходимо продолжать», - заключил Премьер-министр.

Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.