Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Продолжить программу «Дорожная карта занятости» в 2021 году просят депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
30 Сентября 2020, 12:24
Продолжить программу «Дорожная карта занятости» в 2021 году просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжить реализацию программы «Дорожная карта занятости» в 2021 году попросила Правительство депутат Мажилиса Айгуль Нуркина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии коронавируса и новых экономических вызовов одной из наиболее значимых проблем многих государств, стало недопущение роста безработицы, создание постоянных рабочих мест, поиск новых форм занятости», - отметила Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК от группы депутатов на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен добавила, что по оценкам Международной организации труда в 1 квартале 2020 года мировые потери фонда рабочего времени составили 5,4% или 185 млн рабочих мест, во 2 квартале 2020 года – 14% или 480 млн рабочих мест с 40-часовой рабочей неделей.

В целом из-за влияния пандемии уровень безработицы в стране увеличился с 4,8% в первом квартале текущего года до 5% во втором квартале. Численность безработных увеличилась на 2,6%, до 454 тыс. человек. Наблюдается уменьшение количества занятого населения почти во всех регионах страны.

Учитывая создавшуюся ситуацию, Правительством по поручению Главы государства были приняты срочные меры для поддержки населения и стабилизации экономики.

Так, на ряду с мерами социальной поддержки для смягчения негативных последствий пандемии, создания и сохранения рабочих мест по поручению Главы государства запущена антикризисная программа Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы. На ее реализацию выделен 1 трлн. тенге.

Дорожная карта занятости обеспечила многих казахстанцев работой и доходами, а также внесла существенный социально-экономический эффект. Она заложила условия для посткризисного периода через обновление инфраструктуры, которая в свою очередь дает импульс развитию основных отраслей экономики, таких как строительство, производство материалов и предоставление услуг, где, в том числе будут сохранены действующие рабочие места.

В рамках Дорожной карты планируется создать более 240 тысяч рабочих мест. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, за этот период, программа обеспечила работой более 180 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге, с учетом членов семей участников программы доходами обеспечены около 700 тысяч человек.

Заказы получили 19 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 370 млрд. тенге.

Благодаря дорожной карте занятости построено 683 новых объекта социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«В текущих условиях мы видим, что данная антикризисная Дорожная карта была своевременна. Так как существуют прогнозы по второй волне COVID-19, и учитывая, что в случае ее повторения и принятия ограничительных мер, в поддержке могут нуждаться 2,2 млн. человек, уже сейчас необходимо принимать пакет оперативных и системных мер по содействию занятости и созданию рабочих мест. Учитывая изложенное, просим для создания рабочих мест и поддержания занятости, рассмотреть вопрос продолжения реализации программы Дорожная карта занятости в 2021 году, с включение в нее проектов, решающих наиболее острые инфраструктурные потребности регионов, с учетом мнения местного сообщества, а также обеспечить ее соответствующее финансирование», - резюмировала Айгуль Нуркина.


Мажилис   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной