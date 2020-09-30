Продолжить программу «Дорожная карта занятости» в 2021 году просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжить реализацию программы «Дорожная карта занятости» в 2021 году попросила Правительство депутат Мажилиса Айгуль Нуркина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии коронавируса и новых экономических вызовов одной из наиболее значимых проблем многих государств, стало недопущение роста безработицы, создание постоянных рабочих мест, поиск новых форм занятости», - отметила Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК от группы депутатов на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен добавила, что по оценкам Международной организации труда в 1 квартале 2020 года мировые потери фонда рабочего времени составили 5,4% или 185 млн рабочих мест, во 2 квартале 2020 года – 14% или 480 млн рабочих мест с 40-часовой рабочей неделей.

В целом из-за влияния пандемии уровень безработицы в стране увеличился с 4,8% в первом квартале текущего года до 5% во втором квартале. Численность безработных увеличилась на 2,6%, до 454 тыс. человек. Наблюдается уменьшение количества занятого населения почти во всех регионах страны.

Учитывая создавшуюся ситуацию, Правительством по поручению Главы государства были приняты срочные меры для поддержки населения и стабилизации экономики.

Так, на ряду с мерами социальной поддержки для смягчения негативных последствий пандемии, создания и сохранения рабочих мест по поручению Главы государства запущена антикризисная программа Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы. На ее реализацию выделен 1 трлн. тенге.

Дорожная карта занятости обеспечила многих казахстанцев работой и доходами, а также внесла существенный социально-экономический эффект. Она заложила условия для посткризисного периода через обновление инфраструктуры, которая в свою очередь дает импульс развитию основных отраслей экономики, таких как строительство, производство материалов и предоставление услуг, где, в том числе будут сохранены действующие рабочие места.

В рамках Дорожной карты планируется создать более 240 тысяч рабочих мест. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, за этот период, программа обеспечила работой более 180 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге, с учетом членов семей участников программы доходами обеспечены около 700 тысяч человек.

Заказы получили 19 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 370 млрд. тенге.

Благодаря дорожной карте занятости построено 683 новых объекта социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«В текущих условиях мы видим, что данная антикризисная Дорожная карта была своевременна. Так как существуют прогнозы по второй волне COVID-19, и учитывая, что в случае ее повторения и принятия ограничительных мер, в поддержке могут нуждаться 2,2 млн. человек, уже сейчас необходимо принимать пакет оперативных и системных мер по содействию занятости и созданию рабочих мест. Учитывая изложенное, просим для создания рабочих мест и поддержания занятости, рассмотреть вопрос продолжения реализации программы Дорожная карта занятости в 2021 году, с включение в нее проектов, решающих наиболее острые инфраструктурные потребности регионов, с учетом мнения местного сообщества, а также обеспечить ее соответствующее финансирование», - резюмировала Айгуль Нуркина.