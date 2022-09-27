Продолжить поддержку бизнеса предлагают в НПП «Атамекен»
Спикер отметил, что НПП в рамках Национального проекта реализует следующие инструменты по нефинансовой поддержке:
- сервисная поддержка;
- информационное обеспечение;
- деловые связи.
«С 2021 года оказано 321 тысяча услуг и консультаций для 102 тысяч клиентов из них: по сервисной поддержке оказано 50,5 тысяч услуг для 43 тысяч клиентов», - сказал Раимбек Баталов.
По данным палаты, на сегодня осуществляются следующие виды услуг:
1. Бухгалтерские и налоговые услуги (18,3 тыс. услуг);
2. Услуги по юридическим вопросам и конкурсным (тендерным) процедурам (11,7 тыс. услуг);
3. Услуги по вопросам маркетинга (11,1 тыс. услуг);
4. Услуги по вопросам финансирования и получения мер государственной поддержки (1,6 тыс. услуг).
2) по информационному обеспечению оказано 271 тыс. консультаций для 59 тыс. клиентов;
3) по инструменту «Деловые связи» 32 участника прошли зарубежную стажировку.
Более 85 % клиентам услуги были оказаны в офлайн-режиме и 15 % в режиме-онлайн.
«Считаем, что данные меры поддержки эффективны и необходимы для развития бизнеса и предлагаем продолжить их дальнейшую реализацию», - добавил Раимбек Баталов.