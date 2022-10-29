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Продолжить контроль за ростом цен пообещали в Правительстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Октября 2022, 13:18
Продолжить контроль за ростом цен пообещали в Правительстве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин разъяснил механизм работы социального кошелька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП – вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер – отрывной талон – на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек», - сказал Серик Жумангарин на встрече с общественностью и бизнес-сообществом Костанайской области.

Кроме того, зампремьера пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.

«Мы продолжим контроль за темпом роста цен, поскольку на следующий год стоят совсем другие параметры по инфляции. Но мы решили отойти от жесткого регулирования производителей, потому что без развития производителей мы никогда от импортозависимости по продуктам. При этом, начисления пока будет производиться на ваши банковские карточки – те, которые у вас есть. Монетарные меры поддержки будут приходить на банковскую карту, немонетарные будут находиться в социальном кошельке», - заключил министр.


Правительство РК   Костанайская область   Экология   Цены и тарифы   Минторговли  
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