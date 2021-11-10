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Продолжить борьбу с продовольственной инфляцией поручил Аскар Мамин

10 Ноября 2021 11:01
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Продолжить борьбу с продовольственной инфляцией поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил продолжить работу по борьбе с продовольственной инфляцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом удалось остановить прирост продовольственной инфляции. Необходимо продолжить работу в данном направлении», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В этом направлении ведомствам был озвучен ряд поручений.

«Поручаю министерствам и акиматам максимально обеспечить поддержку отечественного производства, привлечение инвестиций, продвижение экспорта, сохранение занятости населения и создание постоянных рабочих мест. Также принять меры по своевременному освоению бюджетных средств», - заключил А. Мамин.

Напомним, ранее председатель Национального банка страны Ерболат Досаев сообщил о том, что общемировой инфляционный фон остается повышенным.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Бюджет   #Аскар Мамин   #Финансы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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