Продолжение роста инфляционного давления не исключают в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об инфляции в мировых масштабах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ноябре текущего года инфляционное давление в мире возросло и может продолжить рост в результате сохраняющихся высоких цен на сырье и длительных сроков поставки. В крупнейших экономиках мира инфляция достигла новых максимумов. По итогам октября текущего года в США инфляция достигла 30-летних максимумов до 6,2%, в России инфляция выросла до 5-летних максимумов – 8,1%. В еврозоне в ноябре инфляция достигла максимума с момента введения евро – 4,9%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, четвертый месяц подряд продолжается рост индекса продовольственных цен ФАО, в ноябре текущего года он вырос на 1,2% и достиг 134,4 пункта – максимального уровня с июня 2011 года.

«Наибольшее повышение цен зафиксировано среди зерновых и молочной продукции, а также для сахара, в то время как цены на мясо и растительные масла по сравнению с прошлым месяцем незначительно снизились. В условиях нарастающего инфляционного давления 18 Центральных банков мира повысили ключевые ставки в ноябре текущего года, с начала года их количество составило 38. В результате Индекс глобальной ДКП вырос за месяц с 5,28% до 5,38%», - отметил глава Нацбанка.

В свою очередь, продолжающийся рост инфляции усилил рыночные ожидания ускоренного сворачивания QE и начала повышения ставок в США в 2022 году.

«Это создает риски оттока капитала из развивающихся рынков, оказывая давление на валюты ЕМ на фоне укрепления доллара США. По итогам ноября текущего года доллар США укрепился на 2% к валютам развитых стран, валюты EM ослабли на 4,4%», - заключил Е. Досаев.



