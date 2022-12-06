Продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в 4 дома в Экибастузе

6 Декабря 2022, 10:32

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б, г. Экибастуз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб.

Как сообщает руководитель штаба по ликвидации аварии – первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, по состоянию на 08:00 часов 6 декабря остались 4 дома, по которым ведется подключение подъездов к теплу.

Завершение работ по этим домам ожидается сегодня в течение дня. Предприятия, закрепленные за пострадавшими объектами, круглосуточно ведут работы по восстановлению инженерных коммуникаций. 6 декабря в 04:30 утра произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне №6 (ЦТП 63, отводящий теплопровод, диаметр 159). Для устранения повреждения направлены ремонтные бригады. В этой связи кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам по ул. Бауржана Момышулы 42, 54, 46, 44, 48, 50, 52 и ул. Машхур Жусупа 59, 61, 65, 57А, 63, 63А, 63Б, 67А. Ориентировочное время устранения повреждения 14:00 часов. В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 851 человек.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены.

Фото: Валерий Бугаев