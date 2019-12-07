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Продолжаются поиски пропавших трактористов в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Есильском районе Акмолинской области продолжаются поиски пропавших трактористов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
В Акмолинской области пропали три тракториста, выехавших по полевой дороге между селами Аксай и Красивое Есильского района.
«Это 3 тракториста КХ «Престиж», выехали на тракторах: К-700, МТЗ-80 и МТЗ-82. Работники поехали за сеном вчера утром, загрузились, вечером выехали назад. На обратной дороге пропали. В районе думали, что трактористы скоро найдутся, а сегодня утром к нам обратились за помощью», - рассказал начальник ОЧС Есильского района Ержан Каппасов.
Как добавил собеседник, на поиске он отправился вместе с сопровождающим водителем крестьянского хозяйства, который приблизительно показывает дорогу, на высокопроходимой Ниве «Пронто». Между тем, в степи сейчас такой буран, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки, поэтому пока поиски не дали результата.
Фото иллюстративное: bereznyagovskoe.e-gov36.ru
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