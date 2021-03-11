Продолжаются поиски пропавшей месяц назад акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вот уже месяц прошел с момента пропажи 59-летней жительницы Бурабайского района Акмолинсой области Бибигуль Уаисовой. Полицейские и волонтеры продолжают поиски женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками подразделений криминальной полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску без вести пропавшей в феврале текущего года 59-летней жительницы поселка Бурабай Бибигуль Уаисовой.

«В полицию 8 марта обратился брат пропавшей. Мужчина сообщил, что сестра ушла на работу еще 11 февраля. Где находится родственница, он не знал. В настоящее время в поисковых мероприятиях активное содействие полицейским оказывают волонтеры «Lider.kz» города Щучинска, а также общественность. Совместными усилиями уже обследованы территория окраин поселка Бурабая, участок от поселка до птицефабрики, а также зона заброшенного предприятия», - пояснили в ведомстве.

Полицейскими установлен круг родных и знакомых пропавшей, опрошены друзья, соседи, а также те, кто мог видеть женщину в день исчезновения. Между тем, стражи порядка обращаются к общественности с просьбой всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Уаисовой Бибигуль, сообщить в правоохранительные органы.

Добавим, что ранее в Акмолинской области было устанавлено местонахождение без вести пропавшей 8 марта 48-летней жительницы одного из сел Зерендинского района. С заявлением в полицию 9 марта обратился обеспокоенный супруг женщины. Мужчина сообщил, что в Международный женский день около 20.00 жена ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Вскоре выяснилось, что женщина отправилась на такси «InDriver» к своей матери в Володарский район через областной центр.