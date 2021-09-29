Продолжаются поиски пропавшего девять дней назад 21-летнего акмолинца

БЕСТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжаются поиски пропавшего девять дней назад 21-летнего жителя поселка Бестобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 27 сентября в дежурную часть управления полиции города Степногорска обратилась 72-летняя жительница поселка Бестобе с заявлением о принятии мер к розыску внука - 21-летнего Повид Константина Сергеевича, который 20 сентября около 13:00 ушел из дома в поселке Бестобе и не вернулся.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. На поиски ориентирован личный состав ГУРОП ДП области и приданные силы», - отметили в ведомстве.

Как пояснили полицейские, парень невысокого роста - около 160 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие, русые, имеется шрам в области живота, так как при рождении провели операцию, плохо выговаривает букву «Р».

Пропавший был одет в осеннюю куртку синего цвета, футболку красного цвета, кофту красного цвета, трико серого цвета, шапку черного цвета с белой полоской, туфли синего цвета.

«Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону 8(7162) 72-32-98 или на линию 102», - добавили полицейские.