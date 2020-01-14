Продолжаются поездки сенаторов в регионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжаются поездки сенаторов в регионы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Так, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Канатбек Сафинов с рабочей поездкой находится в Западно-Казахстанской области.

Сенатор в рамках встречи с работниками нефтяной компании поднял вопросы применения норм Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Представители компании огласили предложение по упрощению порядка принятия решений компетентного органа при подписании дополнений к контракту на недропользование, с возможным распространением на эти процедуры норм закона «О государственных услугах». В ходе посещения специализированного предприятия, осуществляющего промышленную переработку стекла, работники завода озвучили сенатору предложение рассмотреть принятие норм закона, позволяющих закупать местное стекло для тепличных комплексов.





Следующая встреча прошла с учителями Мичуринской средней общеобразовательной школе-саде района Бәйтерек, где предметом обсуждения стали поправки в закон «О статусе педагога». Депутат рассказал о расширении прав, социальных гарантий педагогов и сокращении нагрузки на ученика и учителей. Во время встречи с медицинскими работниками Бәйтерекской райбольницы №2 Канатбек Сафинов акцентировал внимание на особенностях модели новой трехуровневой системы медицинского обслуживания.













В рамках рабочей поездки депутат ознакомился с работой домостроительного комбината и побеседовал с трудовым коллективом предприятия. Участники встречи подняли вопрос замены ветхого жилья и использования местных твердых полезных ископаемых в работе ДСК.













Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса депутат верхней палаты Парламента обсудили с представителями Темиртауского городского общества охотников и рыболовов. В ходе беседы были рассмотрены проблемы усиления охраны природы путем привлечения инвестиций на основе механизма государственно-частного партнерства.

Итоговая встреча сенаторов Канатбека Сафинова и Ляззат Сулеймен прошла на площадке палаты предпринимателей «Атамекен» с участием представителей ассоциации «Kazenergy» и местных исполнительных органов. На мероприятии обсудили проблемы регулирования недропользования и порядка разрешения споров в этой области.





Вместе с тем, сенатором проведен прием жалоб от граждан, которые были направлены в уполномоченные госорганы.

Кроме того, председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Серик Джаксыбеков в рамках поручения председателя Сената Парламента РК о взаимодействии постоянных комитетов Сената с профильными комиссиями при маслихатах, а также выезда депутатов в регионы встретился с членами постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана.





В ходе беседы С. Джаксыбеков отметил, что самая главная идея в выстраивании взаимодействия – это обратная связь, рассказал о законодательной деятельности Сената, работе, проведенной по рассмотрению проекта закона, направленного на изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также о согласительных процедурах по данному законопроекту, положениях законопроектов по изменениям в сфере здравоохранения и статусе педагога, обозначил их основные задачи и подчеркнул важность их принятия. Сенатор особое внимание уделил принятым новым госпрограммам развития здравоохранения, развития образования и науки. Вместе с тем, сенатор поднял вопрос сложности отслеживания реализации принятых законов.





Также депутаты обсудили вопрос реформирования процесса формирования бюджета, отметив, что Правительством готовится ряд поправок по изменению бюджетного законодательства.

Состоялось содержательное обсуждение проблем коммерциализации научно-технической деятельности.

По итогам проведенной встречи С. Джаксыбеков озвучил договоренность о взаимодействии, в том числе через веб-портал «Маслихаты», список законопроектов, которые будут рассматриваться в Сенате в ближайшее время и предложил членам комиссии принять участие в их рассмотрении, а также депутаты маслихата были приглашены в качестве участников Парламентских слушаний по легкой промышленности, запланированных в первом квартале текущего года.

Центр боевой и методической подготовки воинской части 5574 Национальной гвардии Республики Казахстан посетил депутат Сената Парламента Мукашев Тулеубек.





В ходе визита народный избранник ознакомился с основными задачами центра, инфраструктурой части, казарменно-жилищным фондом, состоянием и перспективами развития учебной материально-технической базы, оснащением объектов боевой зоны, где проходят практическую подготовку подразделения Министерства внутренних дел и Национальной гвардии, другие взаимодействующие силовые структуры Республики Казахстан.

На встрече с руководством были обсуждены проблемные вопросы по обеспечению качества функционирования центра.