Продолжаются нарушения ограничительных мер - Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах, находящихся в «желтой», «зеленой» зонах приняты максимальные послабления карантинного режима, однако продолжается выявление нарушений ограничительных мер. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале месяце по сравнению с январем количество рейдов увеличилось в 1,3 раза. При этом удельный вес выявленных нарушений ограничительных мер составил 3,6 %. По-прежнему фиксируется нелегальная деятельность объектов, связанная с большим количеством посетителей», - отметил на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

Ранее Ерлан Киясов сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано. Также он проинформировал , что новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено.