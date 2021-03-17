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Продолжаются нарушения ограничительных мер - Ерлан Киясов

17 Марта 2021 17:13
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Продолжаются нарушения ограничительных мер - Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах, находящихся в «желтой», «зеленой» зонах приняты максимальные послабления карантинного режима, однако продолжается выявление нарушений ограничительных мер. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В феврале месяце по сравнению с январем количество рейдов увеличилось в 1,3 раза. При этом удельный вес выявленных нарушений ограничительных мер составил 3,6 %. По-прежнему фиксируется нелегальная деятельность объектов, связанная с большим количеством посетителей», - отметил на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

Ранее Ерлан Киясов сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано. Также он проинформировал , что новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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