6 Мая 2022 08:32

Продолжают лечение от коронавируса в стационарах 70 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1476 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 660 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 816 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 70 пациентов, на амбулаторном уровне – 1406 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



