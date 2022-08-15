15 Августа 2022 10:06

Продолжают лечение от коронавируса в стационарах 1185 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 августа лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 949 человек человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Среди получающих лечение 22 647 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 302 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 1185 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 764 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.