Продолжают лечение от коронавируса и пневмонии 21 925 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 августа лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 21 925 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

Среди получающих лечение 21 601 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 324 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 008 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.