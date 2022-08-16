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Продолжают лечение от коронавируса 22 тыс. 272 казахстанца

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
16 Августа 2022, 10:10
Продолжают лечение от коронавируса 22 тыс. 272 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 16 августа лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 272 человека (–21 983+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 191 пациент, на амбулаторном уровне – 21 тыс. 764 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – девять пациентов, на аппарате ИВЛ – шесть пациентов.


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