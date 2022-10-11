Продолжается забастовка на нескольких НПЗ Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В начале недели на некоторых заправочных станциях по всей Франции продолжается нехватка бензина, что связано с забастовкой рабочих энергетического гиганта TotalEnergies, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Длинные очереди, которые уже несколько дней наблюдаются у французских АЗС, стали следствием крупной забастовки на трех нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies», - написала в понедельник французская газета «La Croix» .

Забастовка в TotalEnergies возобновилась во вторник утром по призыву профсоюза CGT, несмотря на растущее давление со стороны французского правительства, сообщил координатор от CGT Эрик Селлини.

«Сегодня утром сотрудники снова проголосовали подавляющим большинством за продолжение забастовки, мы все еще ждем подробностей в плане переговоров с руководством», - пишет бельгийская «Le Soir».

Компании TotalEnergies принадлежит почти каждая третья заправка во Франции, всего по стране у нее 3,5 тысяч АЗС.

Французские СМИ пишут, что были надежды на то, что забастовка работников одной из крупнейших в мире энергетических корпораций будет завершена в эти дни. Позитивные сигналы начали поступать после того, как в воскресенье руководство согласилось продолжить переговоры о заработной плате в обмен на возобновление работы рабочих.

Тем не менее, крайне левый профсоюз работников CGT отклонил предложение, обвинив руководство компании в шантаже. Профсоюз требует повышения заработной платы на 10 процентов в 2022 году, указывая на высокую прибыль TotalEnergies в первом квартале в размере 10,6 млрд долларов.













Фото: la-croix.com