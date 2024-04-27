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    10:13, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Продолжается повышение уровня воды на реках в Атырауской области

    Урал, Атырау
    Фото: оперштаб по Атырауской области

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки уровень воды в реках повысился. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб.

    По реке Урал в Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень повысился:

    • на гидропосту в поселке Индербор - уровень на отметке 626 см, подъем уровня на 13 см. Общий подъем с начала паводка составляет 403 см,
    • на гидропосту в поселке Махамбет - уровень на отметке 735 см, подъем уровня за сутки + 7 см. Общий подъем с начала паводка составляет 418 см,
    • на гидропосту в Атырау - уровень на отметке 431 см, подъем уровня за сутки +3см. Общий подъем с начала паводка составляет 240см., 

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

    - На 27 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с, - говорится в распространенном сообщении.

    На протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга, наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища. 

    На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай - уровень воды на отметке 325 см, подъем за сутки +8 см. Общий подъем с начала паводка составляет 196 см.

    На гидропосту р. Кигач в селе  Котяевка - уровень воды на отметке 196 см, подъем за сутки +8 см. Общий подъем с начала паводка составляет 186 см.

    На гидропосту реки Шароновка в селе Ганюшкино - уровень воды на отметке 197 см, подъем за сутки +4 см. Общий подъем с начала паводка составляет 100 см.

    На 27 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляют 25 510 м3/с. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Река Урал Вода Водохранилище Реки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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