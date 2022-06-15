15 Июня 2022 17:30

Продолжается регистрация на международную конференцию Astana Finance Days 2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 по 29 июня на площадке Международного финансового центра «Астана» пройдет международная конференция Astana Finance Days. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Astana Finance Days — это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018–2021 годы конференция привлекла более 15000 участников из 100 стран мира.

В текущем году конференция посвящена тематике «‎Устойчивость. Социальная ответственность. Рост». Ключевые стейкхолдеры и партнеры МФЦА представят инновационные продукты, услуги и возможности, которые станут новым импульсом экономического роста Казахстана и региона в целом.

Программа конференции состоит из следующих мероприятий:

● Fin&Tech форум;

● Форум рынков капитала;

● Форум розничных инвесторов;

● Конференция по исламским финансам;

● Регуляторный форум;

● Форум зеленого роста;

● Правовая конференция МФЦА;

● Форум образовательных технологий;

● Инвестиции в новую экономику;

● Инвестиционный форум.

Участие в конференции уже заявили представители более 70 стран мира. Перед участниками выступят более 300 спикеров, которые поделятся своим опытом ведения бизнеса и расскажут свои истории успеха.

Среди приглашенных гостей авторитетные эксперты в области финансов, технологий и экономики:

● Адена Т. Фридман — президент и главный исполнительный директор Nasdaq;

● Кристина Дорош — вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане;

● Доктор Эрик Паррадо — главный экономист Межамериканского банка развития;

● Эрик Берглоф — главный экономист Азиатского банка инфраструктурных инвестиций;

● Эклавья Бхаве — глава Coursera в Азии;

● Жужанна Харгитай — управляющий директор по Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития.

Astana Finance Days 2022 пройдет в гибридном формате – с возможностью как онлайн, так и офлайн-участия. Регистрация на конференцию доступна с 7 июня на сайте astanafindays.org. Участие бесплатное.