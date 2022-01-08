Продолжается работа по обеспечению наличными деньгами банкоматов - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается работа по обеспечению наличными деньгами банкоматов, сообщили в Нацбанке РК, передает МИА «Казинформ».

Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня продолжаются работы по обеспечению наличными деньгами банкоматов в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой, в том числе с 8 января в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестан.



