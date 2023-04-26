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Продолжается работа по эвакуации казахстанцев из Судана - МИД РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 19:52
Продолжается работа по эвакуации казахстанцев из Судана - МИД РК

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - Ситуация в Судане продолжает оставаться весьма напряженной. 15 апреля началась вооруженная борьба между войсками Национальной обороны и Силами быстрого реагирования Судана. В Хартуме и других регионах страны продолжаются боевые действия. Объявленное сторонами конфликта трёхдневное гуманитарное перемирие периодически нарушается. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С начала боевых действий в Судане посольство РК в Эфиопии приступило к проработке вопроса по эвакуации казахстанских граждан из зоны боевых действий.

Проведены встречи с представителями ряда посольств и международных организаций, аккредитованных в Эфиопии, а также направлены официальные обращения с целью оказания ими содействия в эвакуации граждан РК из Судана.

На сегодня из зоны конфликта эвакуирован ряд граждан Казахстана. Продолжается работа по вывозу казахстанских граждан всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии.

Посольство РК в Эфиопии поддерживает тесную связь с загранучреждениями РК в Египте и Саудовской Аравии для скоординированного и безопасного вывоза наших граждан из Судана.

Для определения точного количества граждан РК и оказания им содействия в эвакуации из Судана при посольстве открыта горячая линия: +251 945 051 624 (WhatsApp), kazembethiopia@gmail.com, kazembethiopia@mfa.kz.

Посольство выражает признательность МИД Эфиопии, представительству ООН в Судане и в Эфиопии, а также посольствам Турции, России и Японии за активное содействие в эвакуации граждан Казахстана.


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