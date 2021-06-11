Продолжается работа консультационной службы для сельских жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При содействии МИОР РК и «Центра поддержки гражданских инициатив» онлайн консультационной службой «Кеңес» оказано более 100 консультаций в рамках реализации проекта «Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

С начала реализации проекта оказано более 100 консультаций, часть из них комплексные - по зонтичному принципу пользу получают от 3-х до 10-ти сельских жителей по каждому обращению. Сетью консультантов за 2,5 месяца наработано более 50 скриптов по актуальным вопросам сельчан.

Налажено сетевое взаимодействие и оперативно отработан регламент службы.

Вместе с тем, 3-4 июня 2021 года координаторы Службы «Кеңес» из 14-ти регионов Казахстана встретились в Алматы на тренинге для тренеров (ТОТ).

В ходе данного мероприятия на основе результатов опросов проведен детальный анализ причин низкой правовой грамотности сельских жителей. Выстроен единый алгоритм действий, которые в дополнение к консультациям позволят помочь широкому кругу лиц улучшить знания о правах. Дискуссии получились «жаркими», рассматривались позиции разных сторон: «Что делает государство, что может и должен сделать сам гражданин».

Формат «ТОТ» позволил качественно расширить взаимодействие координаторов в сети.

Отметим, одной из задач онлайн консультационной службы «Кеңес» является формирование правовой умелости сельских жителей. Координаторы периодически связываются с обратившимися, чтобы уточнить, как применили полученную информацию, какие результаты получили.

Реализация проекта продолжится до ноября 2021 года. Сельские жители смогут получить консультацию, необходимые материалы, больше узнать о своих правовых возможностях. Консультанты службы предоставят необходимую информацию тем, кто хочет реализовать идею, воспользоваться льготами, но не знает, как и куда обратиться.

Направить обращение/вопрос можно любым удобным способом: онлайн консультант - http://trinta.kz/kenes, whatsapp, голосовая почта +7-707-650-43-80, e-mail: trinta-kz@mail.ru.