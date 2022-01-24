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Продолжается проверка съемного жилья для установления участников терактов – МВД РК

24 Января 2022 12:12
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Продолжается проверка съемного жилья для установления участников терактов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские осуществляют подворовый обход, проверку съемных квартир, бесхозных домов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обеспечивается подворный обход, проверки съемных квартир, бесхозных домов, дачных строений и иных объектов по установлению местонахождения участников терактов и оружия», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что за преступления в ходе массовых беспорядков в учреждения уголовно-исполнительной системы доставлено 731 лицо, из которых 20 арестованным судами и органами прокуратуры меры пресечения заменены на домашний арест или подписку о невыезде», - сказал Нурдильда Ораз.

С учетом анализа камер видеонаблюдения проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей.

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#Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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