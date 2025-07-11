Продолжается прием заявок на соискание молодежной премии «Дарын» в Казахстане

— В текущем году 26 июня начался прием документов на соискание премии «Дарын», заявки принимаются до 27 августа. Подробная информация размещена на официальном сайте Министерства культуры и информации Республики Казахстан (mki.gov.kz). Кандидатуры, выдвинутые на соискание премии, рассматриваются Комиссией в два этапа. На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 секций из числа членов Комиссии по направлениям: «Эстрада, классическая музыка, народное творчество»; «Литература, театр и кино»; «Журналистика и общественная деятельность»; «Спорт»; «Дизайн и изобразительное искусство», «Наука». На втором этапе — Комиссия принимает решение о присуждении премии, — сказал К. Камбаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций

Спикер перечислил основные требования к кандидатам на соискание премии «Дарын». Кандидатами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, они должны быть лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями республиканских и международных спортивных соревнований, а также научными сотрудниками. Представление кандидатур на соискание премии производится центральными, местными и иными государственными органами, общественными объединениями и иными юридическими лицами, зарегистрированными на территории Казахстана.

К. Камбаров напомнил, что лицам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение. С 2024 года размер премии «Дарын» увеличен до 1 миллиона тенге за номинацию.

Государственная молодежная премия «Дарын» учреждена в 1992 году по инициативе Правительства РК в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворные научные, творческие и высокие спортивные достижения. Премия присуждается по 10 номинациям в различных областях: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».