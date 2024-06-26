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    16:41, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Продолжается прием заявок на присуждение Президентской литературной премии в РК

    Продолжается прием заявок на присуждение Президентской литературной премии в РК
    Фото: freepik.com

    Продолжается прием заявок на соискание Президентской литературной премии для молодых писателей и поэтов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    На литературную премию могут претендовать писатели в возрасте от 18 до 35 лет с произведениями, ранее не участвовавшими в международных и национальных конкурсах.

    Премия присуждается по четырем номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Автор может участвовать только в одной номинации.

    Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов», вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение по 4,1 млн тенге.

    В этом году Президентская премия для молодых писателей и поэтов будет присуждена во второй раз. Ее цель — государственная поддержка молодых казахстанских талантов пера.

    Заявку необходимо направить до 30 июля 2024 года на следующий адрес: г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 13 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Конкурс Литература Молодежь
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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