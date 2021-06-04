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    13:15, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Продолжается прием заявок на Национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 мая по 15 июня идет прием заявок для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает МИА «Казинформ».

    Заявки для участия в конкурсе подаются по специальной форме с приложением необходимых документов в районные (городские) комиссии.

    Семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, будут бороться за титул образцовой семьи.

    Звание лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено 17 лучшим семьям со всех регионов Казахстана.

    Подробная информация размещена на официальном сайте Министерства информации и общественного развития РК.


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