Продолжается прием документов на программу «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 дней осталось до завершения приема документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Прием документов ведется с 4 мая по 28 октября через портал электронного правительства еGov. В 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. 445 из них распределены по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры, 110 грантов на прохождение стажировок по 5 категориям для работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников. По категории стажировок «Ученые» выделено 500 стипендий, утвержденной в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки казахстанских ученых в ведущих научных центрах мира.

«Перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» на этот год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировки. В перечень включены такие актуальные специальности, как «Инклюзивное образование», «Вирусология», «Урбанистика», «Технология новых материалов», - отметила Президент АО «Центр международных программ» Айнур Карбозова.

В списке учебных заведений, рекомендуемом для обучения по программе «Болашак», 207 зарубежных вузов из 27 стран. Эти университеты входят в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более международных академических рейтингов (QS, Times Higher Education (THE), Academic Rankings of World Universities (ARWU)).