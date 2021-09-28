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    13:10, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Продолжается прием документов на программу «Болашак»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 дней осталось до завершения приема документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

    Прием документов ведется с 4 мая по 28 октября через портал электронного правительства еGov. В 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. 445 из них распределены по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры, 110 грантов на прохождение стажировок по 5 категориям для работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников. По категории стажировок «Ученые» выделено 500 стипендий, утвержденной в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки казахстанских ученых в ведущих научных центрах мира.

    «Перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» на этот год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировки. В перечень включены такие актуальные специальности, как «Инклюзивное образование», «Вирусология», «Урбанистика», «Технология новых материалов», - отметила Президент АО «Центр международных программ» Айнур Карбозова.

    В списке учебных заведений, рекомендуемом для обучения по программе «Болашак», 207 зарубежных вузов из 27 стран. Эти университеты входят в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более международных академических рейтингов (QS, Times Higher Education (THE), Academic Rankings of World Universities (ARWU)).

    Теги:
    Образование Астана Болашак
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