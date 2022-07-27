27 Июля 2022 11:06

Продолжается прием документов для присуждения стипендии «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается прием документов для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года на портале государственных услуг Egov.kz. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

Конкурсный отбор на присуждение Международной стипендии «Болашак» полностью автоматизирован и проходит в режиме-онлайн. Он состоит из трех туров: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Претендентам для участия в конкурсном отборе необходимо представить всего два основных документа – приглашение от зарубежного университета, включенного в список рекомендуемых вузов для обучения по «Болашак», а также сертификат о сдаче экзамена по государственному языку с результатом не менее уровня В1.

В конкурсном отборе может принять участие любой казахстанец, возрастных ограничений нет. Важно, чтобы на момент подачи заявки совокупный срок академического обучения и последующей трудовой отработки не выходил за пределы пенсионного возраста.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

Как ранее сообщалось, прием документов для присуждения стипендии «Болашак» стартовал 23 мая.