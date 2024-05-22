Продолжается подъем уровня воды реки Жайык в Атырау

Оперативную сводка по уровню на реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

с. Индербор — 3, уровень воды — 1008 см, критический уровень — 845 см.

с. Махамбет — 0, уровень воды — 1020 см, критический уровень — 850 см.

г. Атырау +2, уровень воды, 579 см, критический уровень — 550 см.

с. Жанаталап — 0, уровень воды — 419, критический уровень — 500 см.

с. Еркинкала — 0 см, уровень воды — 377 см, критический уровень — 450 см.

В свою очередь РГП «Казгидромет» сообщает, что 22 мая на северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.