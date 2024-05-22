21:50, 21 Май 2024 | GMT +6
Продолжается подъем уровня воды реки Жайык в Атырау
Оперативную сводка по уровню на реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор — 3, уровень воды — 1008 см, критический уровень — 845 см.
- с. Махамбет — 0, уровень воды — 1020 см, критический уровень — 850 см.
- г. Атырау +2, уровень воды, 579 см, критический уровень — 550 см.
- с. Жанаталап — 0, уровень воды — 419, критический уровень — 500 см.
- с. Еркинкала — 0 см, уровень воды — 377 см, критический уровень — 450 см.
В свою очередь РГП «Казгидромет» сообщает, что 22 мая на северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.