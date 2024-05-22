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    21:50, 21 Май 2024 | GMT +6

    Продолжается подъем уровня воды реки Жайык в Атырау

    Жайық
    Фото: акимат г. Атырау

    Оперативную сводка по уровню на реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор — 3, уровень воды — 1008 см, критический уровень — 845 см.
    • с. Махамбет — 0, уровень воды — 1020 см, критический уровень — 850 см.
    • г. Атырау +2, уровень воды, 579 см, критический уровень — 550 см.
    • с. Жанаталап — 0, уровень воды — 419, критический уровень — 500 см.
    • с. Еркинкала — 0 см, уровень воды — 377 см, критический уровень — 450 см.

    В свою очередь РГП «Казгидромет» сообщает, что 22 мая на северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

     

    Теги:
    Атырауская область Погода Наводнение Реки Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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