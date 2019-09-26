Продолжается акция по продлению статуса оралмана для этнических казахов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продлен статус оралманов для 6 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Миграционной полиции МВД РК Гани Шымырбаев в ходе обсуждения проекта Закона «О государственной поддержке соотечественников за рубежом» на заседании Общественной комиссии при НАО «Фонд «Отандастар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Остановлюсь на проблемах, с которыми сейчас сталкиваются наши соотечественники. Сегодня они через местные исполнительные органы получают удостоверение оралмана и разрешение на постоянное проживание. Затем, если в течение года они не получат гражданство, срок действия удостоверения оралмана заканчивается. По этой причине, по инициативе МВД, несколько раз направлялись письма в Администрацию Президента РК. После этого было дано поручение провести работу по продлению статуса оралмана при окончании срока действия удостоверения оралмана и предоставлению гражданства РК в упрощенном порядке. Эта работа будет продолжаться до 31 декабря 2019 года», – сказал Г.Шымырбаев.

По его словам, поручение Администрации Президента выполняется, то есть для всех этнических казахов на территории страны, независимо от срока действия удостоверения, проведена разовая республиканская акция по продлению статуса оралмана. На сегодняшний день продлен статус оралмана для 5 988 человек, в том числе 5 235 получили гражданство РК через органы внутренних дел.