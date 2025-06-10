Продлён срок приёма заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025

К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

- Лучший социальный телепроект

- Лучший репортаж года

- Лучшая информационно-аналитическая программа

- Лучшее журналистское расследование

- Лучший сериал года

- Лучший документальный фильм

- Лучший детский телепроект

- Лучший региональный канал

- Лучший тележурналист

- Лучший телеведущий

- Лучший спортивный комментатор



Заявки принимаются на официальном сайте Премии - tvtumar.kz.