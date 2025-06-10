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    14:50, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Продлён срок приёма заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025

    Срок приёма заявок на соискание Национальной телевизионной премии «Тұмар» – 2025 продлён до 15 июня 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    «Тұмар»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента.

    Заявки принимаются по следующим номинациям:

    - Лучший социальный телепроект

    - Лучший репортаж года

    - Лучшая информационно-аналитическая программа

    - Лучшее журналистское расследование

    - Лучший сериал года

    - Лучший документальный фильм

    - Лучший детский телепроект

    - Лучший региональный канал

    - Лучший тележурналист

    - Лучший телеведущий

    - Лучший спортивный комментатор

    Заявки принимаются на официальном сайте Премии - tvtumar.kz.

    Теги:
    Минкультуры и информации Премия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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