Продлён срок приёма заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025
Срок приёма заявок на соискание Национальной телевизионной премии «Тұмар» – 2025 продлён до 15 июня 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
- Лучший социальный телепроект
- Лучший репортаж года
- Лучшая информационно-аналитическая программа
- Лучшее журналистское расследование
- Лучший сериал года
- Лучший документальный фильм
- Лучший детский телепроект
- Лучший региональный канал
- Лучший тележурналист
- Лучший телеведущий
- Лучший спортивный комментатор
Заявки принимаются на официальном сайте Премии - tvtumar.kz.