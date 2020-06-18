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Продлят ли в Алматы ограничительные меры после 20-21 июня

18 Июня 2020 17:02
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Продлят ли в Алматы ограничительные меры после 20-21 июня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – При каких условиях возможно продление в Алматы ограничительных меры после 20-21 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы отслеживаем ситуацию, проводим прогноз, и если заболеваемость будет продолжаться на уровне более 7% ежедневного прироста, то, конечно, эти карантинные дополнительные меры, возможно, могут продлиться», - сказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

По его словам, на сегодня заболеваемость ниже 5%, и задача не только удержаться на этих позициях, но и снизить ее до показателя менее 1%.

Напомним, в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней - 20-21 июня.

Ранее сообщалось, какие объекты не будут работать в Алматы на выходных.



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#Алматы   #Коронавирус  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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