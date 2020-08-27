Продлят ли учебную неделю в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментиовал вопрос возможного продления учебной недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МОН заявил, что решение о продлении учебной недели будет принимать школа.

«Это в компетенции школы, если есть необходимость учиться и в субботу, такая возможность имеется. Но решение будет принимать педагогический совет вместе с руководителем организации образования», - пояснил Асхат Аймагаметов.

Ранее он сообщил, что с 1 сентября почти 80% казахстанских детей будут обучаться дистанционно. Порядка 15-16% родителей написали заявления на обучение в дежурных классах – это 530 тыс. детей, и еще 5% школьников, это 202 тыс. человек, пойдут учиться в малокомплектные школы, если это позволяет эпидемиологическая обстановка.