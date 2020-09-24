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Продлят ли срок прохождения молодежной практики в рамках госпрограммы «Еңбек»

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Сентября 2020, 13:46
Продлят ли срок прохождения молодежной практики в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Министерство труда и социальной защиты населения не планирует продлевать срок прохождения молодежной практики до 1 года в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», пояснил министр Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе правительственного часа в Мажилисе депутат Айгуль Нуркина предложила рассмотреть возможность продления срока прохождения молодежной практики с 6 месяцев до одного года.

«Участниками молодежной практики в рамках госпрограммы «Еңбек» за годы ее реализации стали порядка 115 тысяч человек. Но такая работа носит краткосрочный характер - всего 6 месяцев. Как вы отметили, наблюдается сокращение рабочих мест, особенно в сфере услуг, которую привлекала и молодежь. За второй квартал мы имеет 4% уровень молодежной безработицы. Мы считаем, что целесообразно рассмотреть вопросы увеличения срока прохождения молодежной практики до 1 года», - предложила депутат.

Как отметил министр труда, вопрос продления срока от 6 месяцев до одного года поднимался и в прежние годы. Однако ведомство до сих пор придерживается позиции сохранить действующий порядок.

«Эта программа действительно хороший инструмент: молодой выпускник с дипломом идет на работу, работодатель отдает предпочтение опытному работнику со стажем. А молодежная практика решает вопрос наработки первого трудового стажа и навыков. У нас 108 стран в мире применяют подобную практику, и все они краткосрочные, длятся 6 месяцев. Мы считаем, что этого срока вполне достаточно для выявления способностей и навыков молодого человека, чтобы трудоустроиться на постоянную работу», - отметил Биржан Нурымбетов.

По ежегодной статистике Минтруда, срок молодежной практики в среднем составляет 4,5 месяца.

«Потому что почти половина молодежи, не дожидаясь конца, уже получает возможность трудоустроиться на постоянную работу. Если мы продлим, есть опасения, что стимулирующий эффект немного пропадет. С другой стороны, мы работаем по лимитам бюджета. Если мы в два раза увеличим срок, то в два раза уменьшим количество участников молодежной практики, а она пользуется большим спросом среди молодежи», - сказал Б. Нурымбетов.

Глава ведомства добавил, что стаж в течение 6 месяцев достаточен, чтобы устроиться на работу молодому выпускнику.


Минтруда РК   Занятость   Общество   Молодежь  
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