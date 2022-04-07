Продлить запрет на экспорт нефтепродуктов автотранспортом планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продлить запрет сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов планируют в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты на внутреннем рынке Министерством энергетики РК разработан проект совместного приказа министров энергетики, финансов, внутренних дел Республики Казахстан и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающий продление запрета сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826)», - сообщили в ведомстве.

Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.