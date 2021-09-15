Продлить возраст пребывания детей-сирот в Доме малютки предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилисмены предлагают продлить возраст пребывания детей-сирот в Доме малютки с трех лет до шести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такую поправку депутаты предлагают ввести в проект закона по вопросам защиты прав ребенка, который был одобрен сегодня в первом чтении на пленарном заседании палаты.

«Согласно действующему законодательству, дети-сироты при достижении трех лет переводятся из домов малютки в детские дома, а дети с особыми потребностями - в учреждения социальной защиты населения. Законопроектом предложено увеличить возраст пребывания детей-сирот в домах малютки с трех до шести лет. Это правильная норма, и мы ее поддерживаем», - сказала депутат Лариса Павловец.

По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, с медицинской точки зрения перевод детей в три года из одного учреждения в другое наносит маленьким детям психологическую травму.

Однако такие изменения не поддержаны МОН РК.

В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил депутатам совместно с уполномоченными госорганами доработать эту норму с учетом мнений и позиций Минздрава, Минтруда и Правительства в целом.



