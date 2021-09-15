Продлить возраст пребывания детей-сирот в Доме малютки предлагают в Казахстане
Такую поправку депутаты предлагают ввести в проект закона по вопросам защиты прав ребенка, который был одобрен сегодня в первом чтении на пленарном заседании палаты.
«Согласно действующему законодательству, дети-сироты при достижении трех лет переводятся из домов малютки в детские дома, а дети с особыми потребностями - в учреждения социальной защиты населения. Законопроектом предложено увеличить возраст пребывания детей-сирот в домах малютки с трех до шести лет. Это правильная норма, и мы ее поддерживаем», - сказала депутат Лариса Павловец.
По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, с медицинской точки зрения перевод детей в три года из одного учреждения в другое наносит маленьким детям психологическую травму.
Однако такие изменения не поддержаны МОН РК.
В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил депутатам совместно с уполномоченными госорганами доработать эту норму с учетом мнений и позиций Минздрава, Минтруда и Правительства в целом.