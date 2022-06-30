30 Июня 2022 17:54

Продлить учебный год до конца июня в РК предлагают эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить в Казахстане продолжительность учебного года до конца июня предлагают эксперты и представители некоторых школ. Об этом заявили на круглом столе по обсуждению вопросов организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

По мнению экспертов, добавление дополнительных учебных недель сократит количество уроков в день, то есть ежедневную учебную нагрузку ученика. Кроме того, продление учебного года снизит интенсивность изучения «сложных» тем. Также сокращение длительности летних каникул снизит риск потери знаний обучающимися и нагрузку на школьный аудиторный фонд.

«Наша страна одна из тех стран, у которой количество недель в учебном году одно из самых маленьких - 34 учебные недели. У нас одни из самых длинных каникул в мире - более 130 дней в году. К примеру, в Израиле продолжительность каникул 84 дня, в Южной Корее - 90 дней, в Японии - 102 дня. Исследования показывают, что дети после продолжительного перерыва забывают 25% изученного материала. Мы предлагаем продлить учебный год в казахстанских школах до 38 недель, начинать учебный год 15 августа и завершать 5 июня. Если начинать в сентябре, то продлить до 20 июня», - сказала управляющий директор школы «BINOM SCHOOL» Арайлым Магзумова.

Председатель Республиканской Ассоциации среднего и дошкольного образования «Әділет» Динара Кудайкулова в своем выступлении также озвучила сроки, которые она считает оптимальными для продления учебного года.

«Я считаю, что уже с 20-25 августа дети должны выходить. Действительно, две недели дети не могут втянуться в учебный процесс. Мы предлагаем с 20-25 августа по 5 июня как минимум», - сказала она.

Эксперты уверены, что увеличение продолжительности учебного года сократит нагрузку в классах на 1-2 часа, оптимизирует загруженность классных аудиторий и позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, а педагогам – профессиональному развитию.