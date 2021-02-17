Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Продлить сроки обмена устаревших денежных банкнот просят депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
17 Февраля 2021, 13:27
Продлить сроки обмена устаревших денежных банкнот просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продлить сроки обмена устаревших денежных банкнот попросила депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 февраля текущего года завершился срок обмена банкнот номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года, а 3 марта завершится обмен банкнот номиналом в 1000 тенге. При этом надо отметить, что обмен связан только лишь с изменением дизайна банкнот. Обмен проводился исключительно в филиалах Нацбанка, которые располагаются только в областных центрах и городах республиканского значения», - сказала Айгуль Жумабаева, озвучивая свой запрос в адрес председателя Нацбанка РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что согласно Гражданскому кодексу, тенге является денежной единицей в нашей стране и законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории республики.

«Как сообщают обращающиеся в «Ак жол» граждане, многие жители не имели возможности своевременно заменить банкноты в связи с карантином и ограничениями в передвижении. При этом надо учитывать расстояния между отдаленными селами и областными центрами, более того, стоимость поездки не всем доступна. Иногда подлежащая обмену сумма, очень значимая для сельчан, сопоставима с расходами на дорогу. В результате оказываются ущемлёнными законные права сельского населения, проживающего вдали от областных центров. Считаем такое отношение Нацбанка к собственным платежным средствам крайне неоднозначным и не способствующим доверию к тенге со стороны рядовых граждан», - добавила Айгуль Жумабаева.

Мажилисмен отметила, что объявленное ранее Нацбанком незначительное продление сроков обмена не решило эту проблему.

По информации Нацбанка, в связи с окончанием срока обмена, банкноты указанных номиналов образца 2006 года не подлежат приему и не являются законным платежным средством. Однако до сих пор у населения хранятся накопленные честно заработанные суммы в старых купюрах 1993-1994, 1996, 2000, 2006 годов.

Банки США до сих пор принимают доллары, независимо от года выпуска, включая банкноты вековой давности. В Германии, даже спустя более 19 лет после введения евро, марки по-прежнему без ограничений принимают к обмену во всех филиалах бундесбанка - эта процедура никакими предельными сроками не ограничена.

«В этой связи считаем необходимым продлить сроки обмена банкнот указанных номиналов. Наряду с этим, в населенных пунктах, где нет филиалов Нацбанка, поручить проводить операции по обмену банкнот банкам второго уровня, а в филиалах Нацбанка сделать обмен любых вышедших из обращения тенге бессрочным», - заключила народный избранник.


Нацбанк Казахстана   Мажилис   Политические партии   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной