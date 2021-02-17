Продлить сроки обмена устаревших денежных банкнот просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продлить сроки обмена устаревших денежных банкнот попросила депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 февраля текущего года завершился срок обмена банкнот номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года, а 3 марта завершится обмен банкнот номиналом в 1000 тенге. При этом надо отметить, что обмен связан только лишь с изменением дизайна банкнот. Обмен проводился исключительно в филиалах Нацбанка, которые располагаются только в областных центрах и городах республиканского значения», - сказала Айгуль Жумабаева, озвучивая свой запрос в адрес председателя Нацбанка РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что согласно Гражданскому кодексу, тенге является денежной единицей в нашей стране и законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории республики.

«Как сообщают обращающиеся в «Ак жол» граждане, многие жители не имели возможности своевременно заменить банкноты в связи с карантином и ограничениями в передвижении. При этом надо учитывать расстояния между отдаленными селами и областными центрами, более того, стоимость поездки не всем доступна. Иногда подлежащая обмену сумма, очень значимая для сельчан, сопоставима с расходами на дорогу. В результате оказываются ущемлёнными законные права сельского населения, проживающего вдали от областных центров. Считаем такое отношение Нацбанка к собственным платежным средствам крайне неоднозначным и не способствующим доверию к тенге со стороны рядовых граждан», - добавила Айгуль Жумабаева.

Мажилисмен отметила, что объявленное ранее Нацбанком незначительное продление сроков обмена не решило эту проблему.

По информации Нацбанка, в связи с окончанием срока обмена, банкноты указанных номиналов образца 2006 года не подлежат приему и не являются законным платежным средством. Однако до сих пор у населения хранятся накопленные честно заработанные суммы в старых купюрах 1993-1994, 1996, 2000, 2006 годов.

Банки США до сих пор принимают доллары, независимо от года выпуска, включая банкноты вековой давности. В Германии, даже спустя более 19 лет после введения евро, марки по-прежнему без ограничений принимают к обмену во всех филиалах бундесбанка - эта процедура никакими предельными сроками не ограничена.

«В этой связи считаем необходимым продлить сроки обмена банкнот указанных номиналов. Наряду с этим, в населенных пунктах, где нет филиалов Нацбанка, поручить проводить операции по обмену банкнот банкам второго уровня, а в филиалах Нацбанка сделать обмен любых вышедших из обращения тенге бессрочным», - заключила народный избранник.