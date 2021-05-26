Продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

«В рамках законопроекта предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии», - сказал Серик Шапкенов.

По словам министра, предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.

Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

«Принятие законопроекта окажет положительное влияние на систему социальной защиты населения и позволит улучшить права 400 тысяч казахстанцев», - добавил Серик Шапкенов.

По данным ведомства, проект закона обеспечен необходимым финансированием на сумму 55 млрд тенге. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств на 2021-2023 годы.

Ранее сообщалось, что размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане.