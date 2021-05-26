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    11:10, 26 Май 2021 | GMT +6

    Продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет предлагают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

    «В рамках законопроекта предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии», - сказал Серик Шапкенов.

    По словам министра, предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.

    Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

    «Принятие законопроекта окажет положительное влияние на систему социальной защиты населения и позволит улучшить права 400 тысяч казахстанцев», - добавил Серик Шапкенов.

    По данным ведомства, проект закона обеспечен необходимым финансированием на сумму 55 млрд тенге. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств на 2021-2023 годы.

    Ранее сообщалось, что размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане.


    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда РК Парламент Общество Мажилис
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