17 Мая 2022 16:10

Продлить график работы общественного транспорта просят карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт в Караганде прекращает свой рабочий день в 21.00. Такой график возмутил жителей города. Карагандинцы просят продлить время курсирования автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в городе курсируют 300 автобусов по 46 городским и 8 пригородным маршрутам, охватывающим все районы и жилые массивы.

Как утверждают владельцы автопарков, автобусы ежедневно работают с 06:00 до 21:00, в зависимости от пассажиропотока по основным направлениям. Рабочее время составляет в среднем от 12 до 14 часов в сутки. Однако жители города не согласны с этим графиком и просят продлить время работы автобусов до 23.00, как во многих городах страны.

«После восьми часов добраться на автобусе домой невозможно. Приходится вызывать такси. Хочется, как в других городах чтобы было. Хотя бы до десяти вечера ездили бы. Власти все время говорят, что помогают и субсидируют автопарки. Но мы не видим результатов», - говорит жительница Караганды Айдын Саматова.

«В настоящее время автобусные парки города обеспечивают работу водителей в одну смену из-за дефицита кадров. Нехватка водительского состава составляет около 200 человек, что не позволяет организовать полный выход автобусов на маршруты и двухсменную работу водителей. В этой связи продлить время работы общественного транспорта до 22:00-23:00 не представляется возможным», - прокомментировали в отделе ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Караганды.

Как заверили в ведомстве, для привлечения кадров перевозчиками принимаются меры по регулярному повышению заработной платы и закупу новых автобусов. На этот год из бюджета выделили на субсидии 3,6 млрд тенге и, возможно, добавят осенью еще. Но, по словам перевозчиков, расходов это не покрывает. Поэтому неизвестно, будут ли продлены часы работы общественного транспорта в ближайшее время.