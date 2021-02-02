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    11:31, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Продлить до 49 лет сроки функционирования СЭЗ предлагают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены разработать Дорожную карту по развитию специальных экономических зон. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства отметил, что наблюдается низкая эффективность деятельности специальных экономических зон и слабая наполняемость проектами. К примеру, с момента создания на территории «Химпарк-Тараз» запущен всего один проект, в «Хоргос – Восточные ворота» и «МЦПС «Хоргос» такая же ситуация», - сказал он.

    Министр добавил, что согласно поручения был проведен анализ по каждой специальной экономической зоне, изучен опыт развитых стран. По итогам МИИР разработало новые подходы.

    «Во-первых, сроки функционирования считаем целесообразным продлить до 49 лет, исходя из опыта успешных мировых СЭЗ (СЭЗ ОАЭ «Джебель Али – 99 лет, СЭЗ КНР – 99 лет, СЭЗ РФ – 49 лет и тд). Во-вторых, исключить приоритетность видов деятельности на территориях специальных экономических зон и обеспечить доступ для всех отраслей и секторов обрабатывающей промышленности», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    В-третьих, министерством предлагается для каждого инвестора предоставить разные сроки действия льготного пакета в зависимости от соответствия (применения) критериям по объему инвестиций (от 5 до 20 лет).

    В –четвертых, предусмотреть ответственность. То есть, в случаях невыполнения обязательств, бизнес должен вернуть все недоначисленные налоги за соответствующий период.

    В-пятых, предлагается рассмотреть возможность предоставления готовых производственных помещений для реализации проектов на территориях специальных экономических зон.

    «Совместно с госорганами разработаем дорожные карты по развитию каждой СЭЗ», - заключил Бейбут Атамкулов.



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