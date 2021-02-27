РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Продлены сроки регистрации авто, ввезенных казахстанцами из Армении

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сроки регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении, продлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Министерством внутренних дел в рамках исполнения поручения Главы государства проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года.

    В настоящее время на учет поставлено более 20 тысяч автомобилей, соответствующих условиям регистрации. Вместе с тем имеется ряд объективных причин, не позволивших свыше тысячи автовладельцам зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны. В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения Государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.

    Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых является добросовестными покупателями, ограничен в пользовании, в связи с расследованием уголовных дел по «финансовым пирамидам» (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях).

    Учитывая эти проблемы, Правительством 27 февраля текущего года принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление Правительства №104).

    Таким образом, гражданам Казахстана – владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, предоставлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей.

    Кроме того, в настоящее время проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры Межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане. Эти меры направлены на исключение «двойного» налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев. Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений Правительства Республики Казахстан. /


    Теги:
    МВД РК Транспорт Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!