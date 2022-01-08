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    12:30, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Продлены сроки приема заявок для участие в ЕНТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее прием заявок был запланирован на период с 24 декабря до 5 января. Однако в связи с возникшей ситуацией и с учётом интересов абитуриентов Министерством образования и науки было принято решение о продлении срока до 21 января.

    Также отмечаем, что перенесен срок самого проведения ЕНТ, запланированного ранее на период с 10 января по 10 февраля. Теперь тестирование будет проходить с 25 января по 22 февраля.

    Напомним, что в данном тестировании участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего ЕНТ и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

    Кроме того, министерством принято решение о продлении сроков зачисления в магистратуру и докторантуру до 24 января включительно. Напомним, что ранее обладателями грантов по итогам второго приема стали более тысячи казахстанцев.



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