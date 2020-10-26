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Продлены сроки общенационального опроса «Ел аманаты» партии «Ауыл»

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Октября 2020, 18:00
Продлены сроки общенационального опроса «Ел аманаты» партии «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение месяца свыше 125 тысяч человек приняли участие в общенациональном опросе «Ел аманаты» партии «Ауыл». От населения поступило более 7 тысяч предложений. Об этом сообщил первый заместитель партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания политсовета партии Толеутай Рахимбеков озвучил итоги общенационального опроса «Ел аманаты», который проводился целый месяц. В ходе опроса определены острые проблемы населения. Помимо членов партии, волонтеры, молодежь также внесли свой вклад в проведение опроса. Опрос был проведен в традиционном и онлайн-формате.

«В течение месяца в опросе приняли участие свыше 125 тысяч человек, что превысило запланированное количество участников. По 14 предложенным вопросам от населения поступило свыше 7 тысяч предложений. Учитывая большой интерес населения, просим продлить проведение общенационального опроса «Ел аманаты», - выступил с предложением Толеутай Рахимбеков.

Члены партии поддержали инициативу, общенациональный опрос продлили до 10 ноября 2020 года.

«Население хочет вносить свои предложения по решению насущных проблем, которые его касается. Изначально в опрос включили 14 вопросов. Но результаты превзошли наши ожидания. Проблем сельского населения очень много. Пандемия выявила такие проблемы, как отсутствие медицинского обслуживания, нужны органически чистые продукты питания. Конечно, не все проблемы внесешь в предвыборную программу. Но партия намерена сделать целую программу из этих предложений», - отметил Али Бектаев.

По его словам, все поступившие предложения необходимо проработать.

«Просто так с общим списком вопросов выдвинуть свою кандидатуру не можем. Предвыборная программа должна состоять из конкретных предложений. Основные проблемы будут включены в предвыборную программу, остальные вопросы будут разгруппированы и систематически решаться», - добавил председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.


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